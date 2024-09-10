В вузы Татарстана набрали больше тысячи целевиков

В вузах страны в новом учебном году общее количество мест для целевого обучения составило порядка 145,4 тысячи. Это на 3,8 тысячи больше, чем в 2023 году. В настоящее время около 39 тысяч человек уже зачислены по целевой квоте на программы бакалавриата и специалитета.