В вузы Татарстана набрали больше тысячи целевиков

В татарстанские вузы набрали больше тысячи студентов на целевое обучение. По этому показателю республика вошла в топ-10 регионов России.
В вузах страны в новом учебном году общее количество мест для целевого обучения составило порядка 145,4 тысячи. Это на 3,8 тысячи больше, чем в 2023 году. В настоящее время около 39 тысяч человек уже зачислены по целевой квоте на программы бакалавриата и специалитета.
Как выяснилось, больше всего абитуриентов зачислено в области здравоохранения и медицинских наук. Это показатель составил 72% от общего количества поступивших. В топ- направлений еще вошли педагогика, ветеринария, агроинженерия, электроэнергетика, информатика и вычислительная техника.