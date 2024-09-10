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В вузы Татарстана набрали больше тысячи целевиков

По этому показателю республика вошла в топ-10 регионов России.

Источник: Комсомольская правда

В татарстанские вузы набрали больше тысячи студентов на целевое обучение. По этому показателю республика вошла в топ-10 регионов России.

В вузах страны в новом учебном году общее количество мест для целевого обучения составило порядка 145,4 тысячи. Это на 3,8 тысячи больше, чем в 2023 году. В настоящее время около 39 тысяч человек уже зачислены по целевой квоте на программы бакалавриата и специалитета.

Как выяснилось, больше всего абитуриентов зачислено в области здравоохранения и медицинских наук. Это показатель составил 72% от общего количества поступивших. В топ- направлений еще вошли педагогика, ветеринария, агроинженерия, электроэнергетика, информатика и вычислительная техника.

образование