Дело — труба. В Петербурге сносят типографию, основанную при Петре I

В Петербурге начался снос дымовой трубы на территории «Синодальной типографии», которая является объектом культурного наследия федерального значения. Активисты забили тревогу и уже обратились в полицию, чтобы остановить беззаконие, но у подрядчика другое мнение на этот счёт. Подробнее о ситуации — в материале spb.aif.ru.
«Их осталось очень мало».
Здание «Синодальной типографии» было построено в 1887—1889 годах на месте прежней, построенной ещё при Петре I. Изначально оно находилось в ведении Святейшего Синода. Здесь печатались богослужебные книги для всей Российской Империи. До 1917 года типография являлась крупнейшей в ведомстве православного исповедания.
После революции здание перешло Отделу печати Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов. В последние годы здание было заброшено. В феврале этого года, пройдя долгие мытарства, типография всё-таки ушла с молотка — её приобрели в частную собственность.
На территории располагается котельная с дымовой трубой. Корпуса самого здания являются объектом культурного наследия и охраняются 820-м законом (информация об этом есть на сайте КГИОП). Однако с трубой дела обстоят сложнее — она не является ОКН.
«Дымовые трубы имеют особую ценность для восприятия подлинной исторической среды Петербурга. Их осталось уже очень мало, и сейчас варварски уничтожается последняя в округе».
Сносят от греха подальше?
9 сентября к зданию типографии на улице Правды подъехала строительная техника. Рабочие начали сносить старую дымовую трубу. Активисты забили тревогу: у подрядчика нет никакого разрешения на снос охраняемого государством памятника архитектуры.
«Никакой разрешительной документации на сайте КГИОП нет, информационного щита нет», — сообщили активисты в Telegram-канале SOS СПб СНОС.
Представители общественных организаций подали заявление в прокуратуру, Следственный комитет и МВД, чтобы остановить снос.
Координатор движения «Живой город», градозащитник Дмитрий Литвинов рассказал, что труба не является объектом культурного наследия. Вопрос о её исторической ценности — тоже спорный.
«Владельцем участка является известный петербургский предприниматель Ян Бобрышев. Однако он указаний сносить трубу не давал. Скорее всего, снос — это частная инициатива какого-то местного бригадира. Возможно, сносят от греха подальше, чтобы не рухнула на соседние участки. Ведь ответственность за нарушение режима зон охраны памятников (сама труба — не ОКН) минимальные. А в случае обрушения, особенно с пострадавшими, ответственность может быть и уголовной», — прокомментировал Дмитрий Литвинов.
Историк архитектуры Елена Радашевич считает, что шансы трубы — 50 на 50. По её мнению, ещё предстоит выяснить, когда возвели постройку.
«Трубу из красного полнотелого кирпича могли построить как до революции, так и в первые десятилетия советского периода. По лаконичности архитектурного решения и труба, и постройка под ней больше походят на советские, но, опять же, это вполне может быть и начало 20 века», — поделилась эксперт.
На момент публикации материала в КГИОП не прокомментировали работы по сносу на территории типографии. Ответа от правооохранительных органов по поводу заявления градозащитников тоже пока нет.