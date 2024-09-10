Дело — труба. В Петербурге сносят типографию, основанную при Петре I

«Владельцем участка является известный петербургский предприниматель Ян Бобрышев. Однако он указаний сносить трубу не давал. Скорее всего, снос — это частная инициатива какого-то местного бригадира. Возможно, сносят от греха подальше, чтобы не рухнула на соседние участки. Ведь ответственность за нарушение режима зон охраны памятников (сама труба — не ОКН) минимальные. А в случае обрушения, особенно с пострадавшими, ответственность может быть и уголовной», — прокомментировал Дмитрий Литвинов.