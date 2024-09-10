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Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. На подъезде к Крымском мосту продолжает расти очередь. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«В 12:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра — 80 машин», — говорится в сообщении.

Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.

На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.