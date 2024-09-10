Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать проезда

«В 12:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра — 80 машин», — говорится в сообщении.
Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.