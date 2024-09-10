Самолет рейса Омск — Москва внепланово улетел на другой аэродром

«10.09.2024 в 07.23 (МСК), зона ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД, На азимуте 038 градусов, удаление 132 Км от г. Казань, на ЭП 340, экипаж рейса принял решение следовать на незапланированный аэродром Нижний Новгород, из-за ограничений на ИВП (Сигнал “Ковер”) на аэродроме Москва (Домодедово). Самолёт: A21N, рег/ RA73839, рейс SVR388 Омск (Центральный) — Москва (Домодедово)», — указано в сообщении.