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Самолет рейса Омск — Москва внепланово улетел на другой аэродром

Утром вторника, 10 сентября 2024 года, самолет, следовавший из Омска в Москву в итоге сел в Нижнем Новгороде. Решение следовать на незапланированный аэродром принял экипаж самолета из-за закрытого аэропорта Домодедово, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

«10.09.2024 в 07.23 (МСК), зона ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД, На азимуте 038 градусов, удаление 132 Км от г. Казань, на ЭП 340, экипаж рейса принял решение следовать на незапланированный аэродром Нижний Новгород, из-за ограничений на ИВП (Сигнал “Ковер”) на аэродроме Москва (Домодедово). Самолёт: A21N, рег/ RA73839, рейс SVR388 Омск (Центральный) — Москва (Домодедово)», — указано в сообщении.

Отметим, утром 10 сентября из-за ограничений работы московских аэропортов были задержаны десятки рейсов.