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Новая экотропа появилась в Ленобласти

Её обустройство заняло год.

В Ленинградской области открылась новая экотропа. Её протяженность — 3,5 километра. Она проходит по каньону реки Лава. Об этом рассказал глава региона.

Благоустройство заняло почти год. На тропе сделали смотровые площадки, места для отдыха туристов, построили лестницы, установили указатели и щиты с полезной информацией.

Маршрут проходит по русско-шведской границе XVII века. Среди его достопримечательностей — руины мельницы и старинный мост из блоков известняка.

Ранее мы писали, что в Пушкине отремонтировали мост-памятник.

туризм и отдых