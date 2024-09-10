Новая экотропа появилась в Ленобласти

В Ленинградской области открылась новая экотропа. Её протяженность — 3,5 километра. Она проходит по каньону реки Лава. Об этом рассказал глава региона.
Благоустройство заняло почти год. На тропе сделали смотровые площадки, места для отдыха туристов, построили лестницы, установили указатели и щиты с полезной информацией.
Маршрут проходит по русско-шведской границе XVII века. Среди его достопримечательностей — руины мельницы и старинный мост из блоков известняка.
Ранее мы писали, что в Пушкине отремонтировали мост-памятник.