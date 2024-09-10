Колесов рассказал, когда в Петербурге закончится летняя погода

Уже сегодня, 10 сентября, заканчивается период с полностью ясным небом. 11 сентября атмосферный фронт придет в Петербург, облачность закроет небо и днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В четверг, 12 сентября, погода в городе окончательно испортится. Небо затянут плотные облака, а дождей станет еще больше. Температура воздуха упадет на два-три градуса.