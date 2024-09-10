Как пройдет осенний призыв в 2024 году, как работают электронные повестки и чем грозит неявка в военкомат

В России скоро стартует осенний призыв на военную службу. Традиционно призывная кампания проходит дважды в год: весной и осенью. Когда начнется осенний призыв в 2024 году, кого он коснется, в каком виде новобранцы получат повестки из военкоматов и кто имеет право на отсрочку — в материале «Газеты.Ru».
Сроки осеннего призыва 2024.
Осенняя призывная кампания в 2024 году продлится три месяца. Она начинается 1 октября и заканчивается 31 декабря. Эти сроки определены федеральным законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Исключение по срокам осеннего призыва делается для некоторых категорий новобранцев:
* для жителей Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, осенний призыв начинается 1 ноября и заканчивается 31 декабря.
* для жителей сельской местности, непосредственно занятых на посевных и уборочных работах, осенний призыв начинается 15 октября и заканчивается 31 декабря.
* для педагогических работников образовательных организаций — они призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля.
Основание для объявления призыва — указ президента.
Кто подлежит призыву осенью 2024 года.
С 1 января 2024 года вступил в силу федеральный закон, ~который расширил верхнюю границу для призыва на воинскую службу с 27 до 30 лет.~
Осенний призыв 2024 года на срочную службу коснется граждан РФ от 18 до 30 лет, родившихся с 1 октября 1994 года по 31 декабря 2006 года включительно, не пребывающих в запасе. Гражданин в возрасте от 27 до 30 лет призывается на службу, если 27 лет ему исполнилось после 31 декабря 2023 года и у него нет военного билета.
Не призываются молодые люди, которые освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, которым предоставлена отсрочка от призыва, а также граждане, не подлежащие призыву.
Закон предусматривает возможность отказа от права на освобождение или отсрочку — для этого необходимо подать заявление в призывную комиссию.
Что такое цифровой воинский учет и реестр повесток.
По поручению президента и в соответствии с постановлением правительства РФ от 19.04.2024 № 506 с 1 ноября 2024 года начинается приемка и внедрение государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», коротко — единый реестр воинского учета (ВУ).
По сути, это масштабная база данных о всех гражданах России, подлежащих воинскому учету. Подсистемой единого реестра воинского учета станет реестр направленных (врученных) повесток.
Единый реестр ВУ обеспечит не только всю работу по постановке граждан на воинский учет и снятию с учета, но и рассылку повесток военных комиссариатов. В системе будет содержаться вся информация о гражданине, в том числе о состоянии его здоровья, спортивных разрядах, об отсрочке или освобождении от военной службы, о нарушении закона «О воинской обязанности и военной службе» и т. д.
В каком виде будет приходить повестка военкомата.
Когда заработает единый реестр воинского учета, повестки военкоматов граждане будут получать в электронном виде. Поэтому уклониться от получения повестки вряд ли получится. Новая система не отменяет и бумажного варианта повестки. Как это будет работать?
1. Повестка формируется автоматически в реестре повесток на основании данных единого реестра ВУ.
2. Повестка на бумажном носителе также сохраняет юридическую силу. Она направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или месту пребывания призывника, вручается работниками военного комиссариата по месту работы или учебы гражданина. Бумажная повестка считается врученной под расписку в день доставки заказного письма при наличии в уведомлении о его вручении соответствующей отметки почтовой организации.
3. Одновременно с направлением повестки на бумажном носителе будущему новобранцу в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг будет приходить уведомление о размещении документа в реестре повесток. Также, пройдя идентификацию и аутентификацию??? процедуру проверки подлинности предоставленных сведений???, можно зарегистрироваться в реестре повесток и получить доступ в личный кабинет этой системы. Электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе или по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.
Что должен сделать призывник, получивший повестку.
Для обеспечения явки призывника в военкомат могут быть приняты и другие меры, например, прекращение льготных выплат или мер поддержки. Эта информация отражается в Едином реестре воинского учета.
Что предстоит призывнику в военкомате.
Возможно, для призывника это будет не первым посещением военкомата. Первоначальная постановка гражданина на воинский учет происходит в год, когда ему исполняется 17 лет, в период с 1 января по 31 марта, сведения о нем заносятся в единый реестр воинского учета. Это может быть сделано и без личной явки молодого человека в военный комиссариат.
После получения повестки о призыве на военную службу новобранца ждет:
* медицинское освидетельствование;
* профессиональный психологический отбор.
Проведением этих мероприятий занимается призывная комиссия. По их результатам определяются годность к военной службе и род войск, в которых призывник будет проходить службу. Окончательный итог подводится на заседании призывной комиссии.
Комиссия уполномочена принимать следующие решения:
* о призыве на военную службу;
* о направлении на альтернативную гражданскую службу;
* о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
* об освобождении от призыва на военную службу;
* о зачислении в запас;
* об освобождении от исполнения воинской обязанности.
Как попасть на альтернативную службу.
Взамен военной службы по призыву гражданин может пройти альтернативную гражданскую службу (АГС).
Правом на замену можно воспользоваться в двух случаях:
* если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию гражданина;
* если он относится к коренному малочисленному народу РФ, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционную хозяйственную деятельность и занимается традиционными промыслами.
Не стоит забывать, что срок прохождения альтернативной гражданской службы составляет 21 месяц. Если АГС человек проходит в организациях Вооруженных сил РФ, то срок меньше — 18 месяцев.
Для прохождения АГС нужно подать заявление о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Оно будет рассмотрено на заседании призывной комиссии, которая вынесет решение либо о замене, либо об отказе.
Призывнику также предстоит пройти медицинское освидетельствование, а затем получить предписание с указанием места прохождения альтернативной гражданской службы.
Чем грозит неявка в военкомат.
Если призывник своевременно не приходит в военкомат, по закону он несет за это ответственность. В соответствии со ст. 21.5 КоАП РФ неявка без уважительной причины в указанные в повестке время и место влечет административный ~штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей~.
Уклонение от прохождения службы наказывается строже. Согласно ст. 328 УК РФ уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от службы грозит ~штрафом до 200 тыс. рублей~ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ~лишением свободы на срок до двух лет~.
Если гражданин уклоняется от прохождения альтернативной службы, ему может быть назначен ~штраф до 80 тыс. рублей~ или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ~арест на срок до шести месяцев~.
Уважительные причины для неявки в военкомат.
Причины неявки в военный комиссариат после получения повестки должны быть подтверждены документами, например, справкой из больницы, листом временной нетрудоспособности, документом о тяжелом заболевании или смерти близкого родственника.
Уважительными причинами по закону считаются:
* заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
* тяжелое состояние ближайших родственников или участие в их похоронах;
* препятствия, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы;
* иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.
Кто не попадет на военную службу в осенний призыв 2024.
В соответствии с законом от призыва на военную службу освобождаются граждане:
* признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
* проходящие или прошедшие военную или альтернативную гражданскую службу в Российской Федерации;
* прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.
Правом на освобождение от военной службы могут воспользоваться лица, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук, а также сыновья и родные братья погибших или умерших в результате ранения военнослужащих.
Полностью от исполнения воинской обязанности освобождаются граждане, признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья??? по закону их не могут призвать в следующие кампании или мобилизовать...
Кому положена отсрочка в осенний призыв 2024.
Еще один вариант не попасть в армию в осенний призыв — воспользоваться отсрочкой.
Она предоставляется:
* тем, кто признан временно не годным к военной службе по состоянию здоровья, — на срок до одного года;
* гражданам, занятым уходом за близкими родственниками, которые нуждаются в этом по состоянию здоровья;
* опекунам или попечителям несовершеннолетних родных братьев или сестер, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать их;
* гражданам, имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;
* имеющим двух и более детей;
* имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
* тем, кто поступил на службу в войска национальной гвардии РФ, в Государственную противопожарную службу, органы внутренних дел, прокуратуры, следственные органы и учреждения СК РФ и ряд других структур сразу по окончании образовательных организаций высшего образования указанных органов, при наличии высшего образования и специальных званий — на время службы в этих органах;
* лицам, имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;
* избранным депутатам Госдумы, законодательных органов субъектов РФ, представительных органов муниципалитетов или главам муниципальных образований — на срок их полномочий, а также тем, кто зарегистрирован на выборах в качестве кандидатов — до обнародования итогов выборов или до дня досрочного выбытия из избирательной кампании.
Право на отсрочку также имеют студенты и учащиеся очной формы обучения в образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по программам среднего профессионального образования, а также высшего образования — бакалавриата, специалитета, магистратуры, если у обучающегося нет диплома бакалавра, специалиста или магистра, на период освоения указанной образовательной программы.
Отсрочка предоставляется тем, кто очно получает среднее или высшее образование в духовных образовательных организациях, имеющих лицензию.
Право на отсрочку также имеют лица, прибывшие на территорию РФ и обратившиеся с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами — до даты рассмотрения ходатайства или на срок до трех месяцев с момента признания вынужденным переселенцем. На отсрочку могут претендовать и беженцы — на срок до шести месяцев со дня приобретения российского гражданства.
Правом на получение отсрочки от призыва на военную службу могут также воспользоваться айтишники — граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях сферы IT-технологий. С такими сотрудниками должен быть заключен трудовой договор на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, они должны иметь высшее образование по определенным специальностям и направлениям подготовки.
Как подготовиться к осеннему призыву 2024.
Если вы подлежите призыву и не имеете оснований для отсрочки, заранее подготовьте документы к медицинскому освидетельствованию. Не лишним будет пройти обследования у опытных врачей, собрать выписки и заключения. Независимо от результата обследования, вы уже будете представлять, что вас ждет — есть ли у вас заболевания, при которых вы можете получить освобождение по здоровью, или нет.
Если вам положена отсрочка, убедитесь, что у вас на руках есть все необходимые документы, например, о сроке беременности супруги или о тяжелых заболеваниях родственников, требующих вашего ухода.