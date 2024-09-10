Как пройдет осенний призыв в 2024 году, как работают электронные повестки и чем грозит неявка в военкомат

* тем, кто признан временно не годным к военной службе по состоянию здоровья, — на срок до одного года;

* гражданам, занятым уходом за близкими родственниками, которые нуждаются в этом по состоянию здоровья;

* опекунам или попечителям несовершеннолетних родных братьев или сестер, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать их;

* гражданам, имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;

* имеющим двух и более детей;

* имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

* тем, кто поступил на службу в войска национальной гвардии РФ, в Государственную противопожарную службу, органы внутренних дел, прокуратуры, следственные органы и учреждения СК РФ и ряд других структур сразу по окончании образовательных организаций высшего образования указанных органов, при наличии высшего образования и специальных званий — на время службы в этих органах;

* лицам, имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;

* избранным депутатам Госдумы, законодательных органов субъектов РФ, представительных органов муниципалитетов или главам муниципальных образований — на срок их полномочий, а также тем, кто зарегистрирован на выборах в качестве кандидатов — до обнародования итогов выборов или до дня досрочного выбытия из избирательной кампании.