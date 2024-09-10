Штрафы за парковку в центре Волгограда начнут приходить 16 сентября

Оплатить парковку нужно будет до конца суток. Стоимость одного часа для легкового автомобиля — 40 рублей. Если плата не поступит до 23.59 того дня, в который машину поставили на стоянку, то водителя оштрафуют. Согласно законодательству его сумма составит 2500 рублей.