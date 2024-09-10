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Штрафы за парковку в центре Волгограда начнут приходить 16 сентября

Платное парковочное пространство работает в штатном режиме.

Со следующей недели оно будет функционировать в полном объеме.

Водители смогут бесплатно останавливаться на парковках в течение первых 15 минут. Плата также не будет взиматься за стоянку в будние дни с 20.00 до 08.00, выходные и праздники, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Оплатить парковку нужно будет до конца суток. Стоимость одного часа для легкового автомобиля — 40 рублей. Если плата не поступит до 23.59 того дня, в который машину поставили на стоянку, то водителя оштрафуют. Согласно законодательству его сумма составит 2500 рублей.

В любое время бесплатно оставить автомобиль в центре Волгограда смогут ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I, II групп, члены многодетных семей, участники СВО и члены их семей.

штрафы