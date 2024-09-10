Опасный для ясеней жук-златка впервые обнаружен в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде впервые обнаружили опасного для деревьев жука — ясеневую изумрудную златку, которая является карантинным объектом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
В августе 2024 года специалисты обследовали посадки ясеня на проспекте Гагарина и на улице Бориса Панина. У деревьев наблюдались сухие вершины и ветви, трещина и дупла, часть ясеней погибла. С поврежденных участков стволов инспектор извлек личинки вредителя, обследование подтвердило, что они принадлежат карантинному объекту.
В Приокском и Советском районах установлена карантинная фитосанитарная зона общей площадью 849 га. Буферная зона установлена в Нижнем Новгороде, Дзержинске, на Бору, в Богородском, Балахнинском, Городецком, Кстовском округах.
Ранее в Арзамасском районе Нижегородской области был зафиксирован случай золотистой картофельной нематоды.