Опасный для ясеней жук-златка впервые обнаружен в Нижнем Новгороде

В августе 2024 года специалисты обследовали посадки ясеня на проспекте Гагарина и на улице Бориса Панина. У деревьев наблюдались сухие вершины и ветви, трещина и дупла, часть ясеней погибла. С поврежденных участков стволов инспектор извлек личинки вредителя, обследование подтвердило, что они принадлежат карантинному объекту.