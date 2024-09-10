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Четыре человека заблудились в лесах Башкирии

За сутки сотрудники госкомитета Башкортостана по ЧС получили три сообщения о потерявшихся людях.

За сутки сотрудники госкомитета Башкортостана по ЧС получили три сообщения о потерявшихся людях.

Так, в Давлекановском районе в селе Исмагилово в поле заблудился 60-летний мужчина. Потеряшку разыскали сотрудники полиции.

В Нефтекамске мужчина потерялся неподалеку от садового товарищества «Родничок». Он отправился на рыбалку на реку Буй и перестал выходить на связь. К счастью, вскоре рыбак нашелся самостоятельно.

А в Уфимском районе в селе Миловка во время рыбалки на Миловском озере заблудились муж и жена. Супругов нашли отправившиеся на поиски спасатели. Медицинская помощь паре не понадобилась.