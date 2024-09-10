Четыре человека заблудились в лесах Башкирии

За сутки сотрудники госкомитета Башкортостана по ЧС получили три сообщения о потерявшихся людях.
Так, в Давлекановском районе в селе Исмагилово в поле заблудился 60-летний мужчина. Потеряшку разыскали сотрудники полиции.
В Нефтекамске мужчина потерялся неподалеку от садового товарищества «Родничок». Он отправился на рыбалку на реку Буй и перестал выходить на связь. К счастью, вскоре рыбак нашелся самостоятельно.
А в Уфимском районе в селе Миловка во время рыбалки на Миловском озере заблудились муж и жена. Супругов нашли отправившиеся на поиски спасатели. Медицинская помощь паре не понадобилась.