В Красноярском крае достигнуто историческое дно рождаемости

На этом фоне, как оазисы жизни, выделяются республики Северного Кавказа, где рождаемость продолжает свой уверенный рост. Чечня и Дагестан стали лидерами демографического марафона. 14 733 младенца (+999 к прошлому году) в Чечне и 20 762 (+1406) в Дагестане — яркое свидетельство торжества жизни. Как отметил красноярский депутат Иван Петров, в восточных обществах несколько иной менталитет и иной взгляд на деторождение. Можно предположить, это как-то связано с опубликованными цифрами.