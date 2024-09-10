В Красноярском крае достигнуто историческое дно рождаемости

Печальная тенденция касается и Красноярского края, установившего собственный печальный рекорд.
Всего 8,8 новых жизней на тысячу душ — таков неутешительный вердикт первой половины 2024 года. Край не видел подобных цифр с лихих 90-х, когда даже дефолт 1999-го не смог опустить показатель ниже 8,9. 12 392 детских крика прозвучало за шесть месяцев — на 517 меньше, чем годом ранее.
Проблема с рождаемостью усугубляется растущей тенью смерти. Коэффициент смертности подкрался к отметке 13,1 на тысячу человек, против прошлогодних 12,9. 18 501 раз земля Красноярья приняла в свои объятия ушедших — на 365 больше, чем в прошлом году. Жизнь в крае угасает вдвое быстрее, чем зарождается.
По всей стране наблюдается схожая картина демографического увядания. Лишь в отдельных регионах теплится слабый огонек надежды. Так, в Москве зафиксирован прирост в 216 новорожденных — капля в столичном море. Скромный рост отмечен и в Калужской (133 ребенка) и Астраханской (102 ребенка) областях.
На этом фоне, как оазисы жизни, выделяются республики Северного Кавказа, где рождаемость продолжает свой уверенный рост. Чечня и Дагестан стали лидерами демографического марафона. 14 733 младенца (+999 к прошлому году) в Чечне и 20 762 (+1406) в Дагестане — яркое свидетельство торжества жизни. Как отметил красноярский депутат Иван Петров, в восточных обществах несколько иной менталитет и иной взгляд на деторождение. Можно предположить, это как-то связано с опубликованными цифрами.