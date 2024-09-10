Рейс Владивосток — Новосибирск приземлился в Братске из-за больного пассажира

Самолет S7, летевший из Владивостока в Новосибирск, приземлился в Братске из-за больного пассажира. Инцидент произошел утром 10 сентября.
— 10 сентября 2024 года в 03:25 (по московскому времени) уход на запасной аэродром Братск, больной на борту (подозрение сердечный приступ), — сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Ранее стало известно, что самолет S7 не смог долететь до Новосибирска из Благовещенска из-за больных пассажиров. Вероятно, у них случился гипертонический криз — опасное для жизни состояние, при котором резко повышается давление. Борт сел на запасном аэродроме в Чите.
Также Боинг-777, летевший из Гуанчжоу в Москву, экстренно приземлился в Новосибирске, так как одному из пассажиров стало плохо.