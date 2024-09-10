Рейс Владивосток — Новосибирск приземлился в Братске из-за больного пассажира

Ранее стало известно, что самолет S7 не смог долететь до Новосибирска из Благовещенска из-за больных пассажиров. Вероятно, у них случился гипертонический криз — опасное для жизни состояние, при котором резко повышается давление. Борт сел на запасном аэродроме в Чите.