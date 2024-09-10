«Есть те, кто накатывает и по 300 тысяч в месяц»: калининградские таксисты рассказали о заработках летом

По словам таксистов, работая не в жёстком режиме, а по 7−8 часов, за август можно было собрать 150−180 тысяч. В первые два летних месяца заработок был чуть ниже, но тоже гораздо выше обычного. Водители надеются, что подобная ситуация сохранится до конца октября: и туристы ещё будут в регионе и местные вернутся и начнут кататься по делам.