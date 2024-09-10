«Есть те, кто накатывает и по 300 тысяч в месяц»: калининградские таксисты рассказали о заработках летом

Калининградские таксисты собрали с пассажиров за последний месяц каждый до 300 тысяч рублей. Заработок шофёров при этом — около 200 тысяч, рассказали «Клопс» в профсоюзе отрасли региона.
Водитель Алексей показал свой доход в одном из агрегаторов. С пассажиров водитель выручил 280 тысяч (с учётом чаевых 872 рубля). Комиссия сервиса составила 22 500 рублей. Налоги — чуть более 13 тысяч. Для тех, у кого машина в аренду — ещё минус порядка 50 000. Подсчёты не учитывают стоимости топлива.
«Это не восемь-десять часов за рулём надо быть, это 14−16. Либо беспрерывное катание по городу, области, межгород. Такое бывает не каждый месяц, хотя есть те, кто накатывает и триста тысяч, я таких знаю», — говорит председатель профсоюза такси Станислав Татаренко.
По словам таксистов, работая не в жёстком режиме, а по 7−8 часов, за август можно было собрать 150−180 тысяч. В первые два летних месяца заработок был чуть ниже, но тоже гораздо выше обычного. Водители надеются, что подобная ситуация сохранится до конца октября: и туристы ещё будут в регионе и местные вернутся и начнут кататься по делам.
Эксперты предсказали очередной скачок цен на такси уже в сентябре. В правительстве области рассказали как поступить, если тариф не устраивает.