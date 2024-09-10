Патриарх Кирилл освятил храм святых апостолов Петра и Павла в СПбГУ

«42 года назад, когда я поступал в университет, я не мог себе представить, что буду свидетелем столь великого события, позволяющего надеяться на то, что и развитие университета, и развитие нашей страны будет под покровом Богородицы и будет развиваться по намеченному пути», — сказал он.