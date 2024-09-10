Патриарх Кирилл освятил храм святых апостолов Петра и Павла в СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм святых апостолов Петра и Павла, который располагается в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), передает корреспондент ТАСС.
«Очень надеюсь, что этот храм никогда не станет просто экспонатом, но останется местом молитвы и реального духовного опыта людей, которые здесь работают, учат и учатся», — сказал патриарх после освящения.
На церемонии присутствовал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он передал в храм икону Иоанна Кронштадтского.
«42 года назад, когда я поступал в университет, я не мог себе представить, что буду свидетелем столь великого события, позволяющего надеяться на то, что и развитие университета, и развитие нашей страны будет под покровом Богородицы и будет развиваться по намеченному пути», — сказал он.
О храме.
Церковь святых апостолов Петра и Павла, расположенная в Санкт-Петербургском государственном университете, была создана к 1837 году при реконструкции здания Двенадцати коллегий. Интерьер был выдержан в строгом классическом стиле. Храмовые иконы и росписи были выполнены академиком живописи — Петром Шамшиным, работы которого украшали не только петербургские храмы — Исаакиевский собор, Благовещенскую церковь лейб-гвардии Конного полка, Мироновскую церковь Егерского полка — но и Храм Христа Спасителя в Москве.
Прихожанами церкви были студенты и известные ученые. В 1880 году в университетской церкви был крещен родившийся у дочери ректора Андрея Бекетова сын — будущий русский поэт Александр Блок. 25 мая 1903 года здесь же он обручился с Любовью Менделеевой.
В июле 1919 года церковь закрыли, после этого в помещении в разные годы располагались студенческий клуб, секретная лаборатория математико-механического факультета, Музей истории университета. С 1996 года в церкви вновь начались еженедельные богослужения, но полностью помещение было освобождено от музейной экспозиции только в 2019 году.
В 2024 году, в год празднования 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета, интерьер храма святых апостолов Петра и Павла был восстановлен на средства ПАО «Газпром». Была произведена архитектурно-художественная реставрация, в том числе воссозданы интерьеры стен и потолков, воссоздана авторская живопись. Изготовлены и смонтированы иконостаса и четыре храмовых киота с иконами, комплект церковной утвари для обустройства храма. Дополнительно проведены работы по устройству полов, изготовлению необходимой мебели и текстильному оформлению интерьера.