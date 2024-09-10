От разгрома со счетом 5:0 до триумфа — 4:1: Что происходит с ФК «Ростов» в новом сезоне РПЛ

20 июля ФК «Ростов» провел первую игру в сезоне 2024 — 2025 Российской Премьер-Лиги. Всего команда сыграла семь матчей: какие-то завершились разгромными поражениями, другие — блестящими победами. Рассказываем, что произошло в «Ростове» в новом сезоне.
ПОСЛЕ УВЕРЕННОЙ ПОБЕДЫ — РАЗГРОМНОЕ ПОРАЖЕНИЕ.
Почти за два месяца сезона желто-синие одержали три победы, потерпели два поражения и столько же раз сыграли вничью. Сезон начался с нерезультативной игры с ЦСКА. «Ростов» опередил соперника по ударам — 18:4, но ни одна из попыток забить не увенчалась успехом.
Через неделю, 26 июля, «Ростов» одержал первую победу в сезоне на встрече с «Крыльями советов» — 1:3. Однако за удачным матчем последовало разгромное поражение от «Зенита». Желто-синие в гостях пропустили мять мячей, не забив ни одного в ответ.
Петербуржцы захватили инициативу и начали активный прессинг в начале встречи. На 18-минуте бразилец Педро распечатал ворота ростовчан благодаря подаче Максима Глушенкова. Спустя несколько минут второй мяч в ворота желто-синих отправил уже сам Глушенков. На 32-й минуте последовала третья успешная атака. Глушенков сделал пас на Вендела, тот — на Кассьеру, который без труда забил. Едва проходит три минуты, и Глушенков оформляет дубль. На перерыв команды ушли со счетом 4:0.
Во втором тайме ростовчане больше атаковали, но сократить отставание так и не удалось. Зато звезда «Зенита» Глушенков оформил хет-трик — 5:0.
ЭФФЕКТНАЯ ПОБЕДА НАД «ОРЕНБУРГОМ» И РАЗГРОМ «ФАКЕЛА».
После разгромного поражения «Ростов» начал восстанавливать позиции. Правда произошло это не сразу. 9 августа желто-синие вничью сыграли с казанским «Рубином», 17 августа с минимальным отрывом обыграли «Оренбург».
К слову, игра с оренбуржцами стоила болельщикам не одной нервной клетки. Так, первый тайм завершился со счетом 0:1 в пользу гостей. В начале второго тайма хозяева поля сравняли счет, но долго не могли забить второй гол, несмотря на массу моментов. Лишь в дополнительное время, буквально в последние мгновения матча, Роналдо отправил мяч в ворота соперников.
В последнем домашнем матче «Ростов» разгромил «Факел». В начале встречи опасные моменты создавали обе команды: мяч попеременно был то на стороне хозяев поля, то на стороне гостей. Ситуацию изменил первый гол, который на 23-й минуте исполнил Николай Комличенко. Первая же удача желто-синих как будто деморализовала воронежский клуб. Вратарь «Факела» едва переводил дух между атаками ростовчан: Сутормина, Роналдо, Ланговича. Удвоить преимущество удалось на 45-й минуте: Максим Осипенко реализовал пенальти.
Во втором тайме «Факел» тоже заработал пенальти и реализовал его на 68-й минуте. Однако это был первый и последний год воронежцев в этой игре. Пенальти раззадорил ростовчан, которые, казалось, потеряли бдительность. Через четыре минуты третий гол забил Роналдо. На 79-й минуте четвертый мяч отправил в ворота Егор Голенков.