От разгрома со счетом 5:0 до триумфа — 4:1: Что происходит с ФК «Ростов» в новом сезоне РПЛ

Во втором тайме «Факел» тоже заработал пенальти и реализовал его на 68-й минуте. Однако это был первый и последний год воронежцев в этой игре. Пенальти раззадорил ростовчан, которые, казалось, потеряли бдительность. Через четыре минуты третий гол забил Роналдо. На 79-й минуте четвертый мяч отправил в ворота Егор Голенков.