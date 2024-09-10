За первую неделю сентября в Омске резко выросла заболеваемость COVID-19

Омская область по-прежнему остаётся лидером по Сибирскому федеральному округу по числу заболевших. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость COVID-19 выросла в полтора раза. За первую неделю учебного года в регионе зарегистрировано 394 случая заболеваемости коронавирусом. 29 пациентов пришлось госпитализировать. Для сравнения в соседней Новосибирской области зарегистрировано всего 105 случаев, а в Алтайском крае — 84.