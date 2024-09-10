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За первую неделю сентября в Омске резко выросла заболеваемость COVID-19

Растёт также и количество госпитализаций.

Источник: Om1 Омск

В федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса опубликовали данные о заболеваемости COVID-19 за первую неделю сентября. За период с 2 по 8 сентября показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 17,3%.

Омская область по-прежнему остаётся лидером по Сибирскому федеральному округу по числу заболевших. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость COVID-19 выросла в полтора раза. За первую неделю учебного года в регионе зарегистрировано 394 случая заболеваемости коронавирусом. 29 пациентов пришлось госпитализировать. Для сравнения в соседней Новосибирской области зарегистрировано всего 105 случаев, а в Алтайском крае — 84.

Отметим, что в Омской области также началась вакцинация против гриппа. В состав отечественной вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальными в этом эпидемическом сезоне.

коронавирус