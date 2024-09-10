Две немецкие авиабомбы обезвредили спасатели из Ростовской области

Добавим, ликвидацию снарядов времен Великой Отечественной войны ведут и на территории Ростовской области. Ранее сообщалось, что по состоянию на апрель 2024 года, обезвредили 80 различных боеприпасов, а в 2023 году — 394 взрывоопасных предмета.