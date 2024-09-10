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Две немецкие авиабомбы обезвредили спасатели из Ростовской области

Авиабомбы ФАБ-500 и SD 50 обезвредили специалисты МЧС из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели из Ростовской области обезвредили две немецкие авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Тяжелые боеприпасы десятки лет пролежали в земле, но все равно представляли опасность, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.

— Они длительное время подвергались коррозии, поэтому их вывезли на полигон и подорвали, — сообщили в МЧС.

ФАБ-500 обнаружили на строительной площадке в селе Мысхако Краснодарского края, а фугасную бомбу SD 50 раскопали во время земляных работ на территории предприятия на севере Волгограда.

Добавим, ликвидацию снарядов времен Великой Отечественной войны ведут и на территории Ростовской области. Ранее сообщалось, что по состоянию на апрель 2024 года, обезвредили 80 различных боеприпасов, а в 2023 году — 394 взрывоопасных предмета.