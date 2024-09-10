Анджела Георгиу остановила оркестр во время исполнения «Тоски» Пуччини

Румынская оперная певица Анджела Георгиу, известная своей сильной личностью, жестами приказала оркестру остановиться в середине третьего акта оперы «Тоска» Пучинни. Представление проходило в Сеуле.
Причиной негодования певицы стало выступление на бис тенора Альфреда Кима. Он исполнял знаменитую арию Каварадосси E lucevan le stelle, когда Анджела внезапно вышла на сцену. После того, как музыка остановилась, она сказала: «Извините. Это представление. Это не концерт. Уважайте меня».
После перерыва опера продолжилась. Однако Анджела Георгиу отказалась выходить на поклон, пишет The Korea Times.
Инцидент вызвал бурную реакцию зрителей. Организаторы уже призвали певицу принести официальные извинения.
Недавно стало известно, что итальянский тенор Лучано Паваротти хранил пасту в разных местах за кулисами «Метрополитен-оперы», чтобы есть в перерывах между ариями.