Анджела Георгиу остановила оркестр во время исполнения «Тоски» Пуччини

Причиной негодования певицы стало выступление на бис тенора Альфреда Кима. Он исполнял знаменитую арию Каварадосси E lucevan le stelle, когда Анджела внезапно вышла на сцену. После того, как музыка остановилась, она сказала: «Извините. Это представление. Это не концерт. Уважайте меня».