Авиакомпания «Икар» планирует запустить прямые рейсы из Калининграда в Чебоксары в 2025 году

Сейчас «Икар» совместно с Росавиацией работают над включением маршрута в федеральный перечень субсидируемых направлений. Рейсы Калининград — Чебоксары планируют выполнять с 1 мая по 30 сентября 2025 года. Перелёты будут осуществлять два раза в неделю. Воздушные суда авиакомпании «Икар» рассчитаны на 189 человек.