Авиакомпания «Икар» планирует запустить прямые рейсы из Калининграда в Чебоксары в 2025 году

Авиакомпания «Икар» планирует запустить прямые рейсы из Калининграда в Чебоксары. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте правительства Чувашии.
Сейчас «Икар» совместно с Росавиацией работают над включением маршрута в федеральный перечень субсидируемых направлений. Рейсы Калининград — Чебоксары планируют выполнять с 1 мая по 30 сентября 2025 года. Перелёты будут осуществлять два раза в неделю. Воздушные суда авиакомпании «Икар» рассчитаны на 189 человек.
В конце марта аэропорт «Храброво» перешёл на весенне-летнее расписание. Полёты выполняют 14 авиакомпаний по 28 направлениям. Из Калининграда совершают регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург, Ижевск, Иваново, Казань, Минеральные Воды, Мурманск и Новосибирск. Также из региона можно улететь в Нижний Новгород, Оренбург, Петрозаводск, Псков, Саратов, Самару, Ульяновск, Челябинск и Череповец.