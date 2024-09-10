В Уфе водитель автобуса дерзко нарушил ПДД.

В Уфе автоинспекторы привлекли к ответственности водителя, который двигался по встречной полосе. Полицейские обнаружили в интернете видеозапись, на которой видно, как пассажирский транспорт двигается по улице Назара Наджми по «встречке». Инспекторы ДПС оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 40-летний житель Баймакского района.