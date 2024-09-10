Полярное сияние ожидается в Ростовской области с приходом магнитных бурь

Полярное сияние возможно в Ростовской области с приходом магнитных бурь. Об этом заявили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
— Произошел очень крупный выброс плазмы на Солнце, который, похоже, заденет планету краем. На вечер вторника 10 сентября прогнозируются бури уровня 1−2 по 5-балльной шкале. Есть умеренные вероятности (около 30%) на полярные сияния в европейской части страны, — отмечают исследователи.
Предварительно, выбросы плазмы могут спровоцировать одну бурю продолжительностью около суток, с 15 часов 10 сентября до полудня 11 сентября. Ожидаются слабые и средние магнитные возмущения уровня G-1 и G-2 с Кр-индексом 5 и 6.