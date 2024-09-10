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Автору крымского гимна исполнилось 90 лет

В Крыму отмечают 90 лет со дня рождения Алемдара Караманова.

Источник: сайт Детской школы искусств им. А. Караманова

Автору музыки к гимну Республики Крым 10 сентября исполнилось 90 лет. Гениальный композитор не дожил до наших дней, отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мы гордимся нашим земляком. Его музыка — великое наследие Крыма и всей нашей страны», — написал глава Крыма.

Алемдар Сабитович Караманов родился 10 сентября 1934 года в Симферополе. С детства он любил заниматься музыкой и получил всемирную известность, учился в музыкальной школе и Симферопольском музыкальном училище. Затем Караманов поступил в Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, где стал автором десяти симфоний. Гимн Крымской республики он сочинил в 1992 году.

В Симферополе регулярно проводится Международный конкурс молодых пианистов в память о композиторе.