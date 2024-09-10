Автору крымского гимна исполнилось 90 лет

Автору музыки к гимну Республики Крым 10 сентября исполнилось 90 лет. Гениальный композитор не дожил до наших дней, отметил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Мы гордимся нашим земляком. Его музыка — великое наследие Крыма и всей нашей страны», — написал глава Крыма.
Алемдар Сабитович Караманов родился 10 сентября 1934 года в Симферополе. С детства он любил заниматься музыкой и получил всемирную известность, учился в музыкальной школе и Симферопольском музыкальном училище. Затем Караманов поступил в Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, где стал автором десяти симфоний. Гимн Крымской республики он сочинил в 1992 году.
В Симферополе регулярно проводится Международный конкурс молодых пианистов в память о композиторе.