Автору крымского гимна исполнилось 90 лет

Алемдар Сабитович Караманов родился 10 сентября 1934 года в Симферополе. С детства он любил заниматься музыкой и получил всемирную известность, учился в музыкальной школе и Симферопольском музыкальном училище. Затем Караманов поступил в Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, где стал автором десяти симфоний. Гимн Крымской республики он сочинил в 1992 году.