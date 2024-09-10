На челябинского депутата завели уголовные дела о мошенничестве

Как сообщало СУСК, с сентября 2017 по июль 2020 года депутат гордумы Челябинска по предварительному сговору с гендиректором фирмы выступили в качестве посредников при передаче взятки сотрудникам администрации Челябинска в 2 миллиона рублей за «содействие в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома». В результате разрешение на строительство дома выдали, но это противоречило закону. В отношении депутата и гендиректора возбуждено уголовное дело, оба были помещены в СИЗО и обвиняются по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).