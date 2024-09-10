На челябинского депутата завели уголовные дела о мошенничестве

По данным УФСБ России по региону, депутат Челябинской гордумы подозревается в хищении обманным путем имущества и денежных средств в 2016—2021 годах. Так, в 2021 году, обещая содействовать при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома, а также в планировке территории в селе Кременкуль Советского района Челябинска депутат, предположительно, похитил у фирмы 3,9 миллиона рублей.
СУСК поясняет, что депутат неоднократно получал деньги от коммерческих организаций, будучи посредником при передаче взятки сотрудникам администрации. Так, в 2019—2020 годах бывший председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска получил от сотрудников ООО через депутата не менее 5 миллиона рублей за содействие в планировке территории местного проезда в Советском районе Челябинска.
«Следственными органами СК РФ по Челябинской области в отношении депутата Челябинской городской думы дополнительно возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении бывшего председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска возбуждены уголовные дела за «получение взятки в крупном и особо крупном размере», добавляется в сообщении.
Как сообщало СУСК, с сентября 2017 по июль 2020 года депутат гордумы Челябинска по предварительному сговору с гендиректором фирмы выступили в качестве посредников при передаче взятки сотрудникам администрации Челябинска в 2 миллиона рублей за «содействие в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома». В результате разрешение на строительство дома выдали, но это противоречило закону. В отношении депутата и гендиректора возбуждено уголовное дело, оба были помещены в СИЗО и обвиняются по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет о депутате Челябинской гордумы Виталии Паутове. По данным с сайта гордумы, Паутов шесть раз избирался депутатом городской думы.