Ушла из жизни «ангел-хранитель» зоопарка Ростова Клавдия Мирошникова

В Ростове-на-Дону на 95 году жизни не стало Клавдии Мирошниковой — старейшего работника городского зоопарка. В течение 52 лет женщина занималась сохранением редких животных, и благодаря ее работе сейчас имеются ценные с исторической точки зрения материалы, книги и экспонаты.
Клавдия Константиновна была выпускницей Тимирязевской академии. Сначала она работала в Сибири, а потом переехала в донскую столицу и с 1960 года работала в зоопарке.
Специалист руководила отделом копытных животных, научно-просветительским отделом, зоочастью, а на пенсию ушла в должности заместителя директора по науке.
— Однако и после этого Клавдия Константиновна продолжила работу. С 1984 года по 2012 год она была смотрителем, а затем и заведующей музеем зоопарка, по сути, его ангелом-хранителем, — отмечают работники ростовского зоосада.
Клавдия Мирошникова всегда была готова помочь коллегам делом и советом. Женщину запомнили добрым и отзывчивым человеком, а также настоящим профессионалом своего дела.