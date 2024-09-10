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Ушла из жизни «ангел-хранитель» зоопарка Ростова Клавдия Мирошникова

В Ростове-на-Дону ушла из жизни старейший работник зоопарка Клавдия Мирошникова.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на 95 году жизни не стало Клавдии Мирошниковой — старейшего работника городского зоопарка. В течение 52 лет женщина занималась сохранением редких животных, и благодаря ее работе сейчас имеются ценные с исторической точки зрения материалы, книги и экспонаты.

Клавдия Константиновна была выпускницей Тимирязевской академии. Сначала она работала в Сибири, а потом переехала в донскую столицу и с 1960 года работала в зоопарке.

Специалист руководила отделом копытных животных, научно-просветительским отделом, зоочастью, а на пенсию ушла в должности заместителя директора по науке.

— Однако и после этого Клавдия Константиновна продолжила работу. С 1984 года по 2012 год она была смотрителем, а затем и заведующей музеем зоопарка, по сути, его ангелом-хранителем, — отмечают работники ростовского зоосада.

Клавдия Мирошникова всегда была готова помочь коллегам делом и советом. Женщину запомнили добрым и отзывчивым человеком, а также настоящим профессионалом своего дела.