Пробки в Иркутске 10 сентября 2024 достигли семи баллов

Также довольно напряженная ситуация в Свердловском округе: огромные очереди выстроились на улице Лермонтова. В Госавтоинспекции на данный момент не уточняли, случались ли аварии вечером. Также неизвестно, когда ситуация нормализуется. Остается только ждать, когда пробки в Иркутске 10 сентября 2024 рассосутся.