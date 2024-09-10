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Пробки в Иркутске 10 сентября 2024 достигли семи баллов

Семибалльные пробки начались в Иркутске 10 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Вечер начался с пробок в Иркутске 10 сентября 2024. Нестабильная ситуация сейчас по всему центру города: многокилометровые очереди образовались на Карла Маркса, Ленина, Тимирязева, Степана Разина, Софьи Перовской, Чкалова и многих других. По картам видно, что пробки достигли семи баллов.

Пробки в Иркутске 10 сентября 2024

На плотине ГЭС ситуация спокойная, однако вся Байкальская стоит. Водителям придется немало времени просидеть в ожидании. Помимо этого парализовало выезд на Качугский тракт, со стороны улицы Рабочего штаба.

Также довольно напряженная ситуация в Свердловском округе: огромные очереди выстроились на улице Лермонтова. В Госавтоинспекции на данный момент не уточняли, случались ли аварии вечером. Также неизвестно, когда ситуация нормализуется. Остается только ждать, когда пробки в Иркутске 10 сентября 2024 рассосутся.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что автобусы временно изменят схему движения на улице Рабочего Штаба в Иркутске.