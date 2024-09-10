В Омске изменится маршрут четырех автобусов из-за перекрытия 3-й Транспортной

Ограничения будут действовать с 23:30 16 сентября до 05:30 17 сентября и с 23:30 17 сентября до 5:30 18 сентября 2024 года. Омичам предложили объезжать перекрытый участок по улицам Лизы Чайкиной и 1-й Индустриальной.
Перекрытие, по данным мэрии, также повлияет на маршрут четырех автобусов.
«В указанный период схемы движения четырех маршрутов пассажирского транспорта будут скорректированы. В зависимости от дорожной ситуации в объезд ул. 3-й Транспортной последуют ранние и поздние рейсы автобусов № 8Н, 63, 68 и 97», — сообщили в городской администрации.
В мэрии призывают участников дорожного движения строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков.