В Омске изменится маршрут четырех автобусов из-за перекрытия 3-й Транспортной

Ограничения будут действовать с 23:30 16 сентября до 05:30 17 сентября и с 23:30 17 сентября до 5:30 18 сентября 2024 года. Омичам предложили объезжать перекрытый участок по улицам Лизы Чайкиной и 1-й Индустриальной.