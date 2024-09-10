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Кэти Перри и Doechii выпустят сингл I"M HIS, HE"S MINE 13 сентября

Американская певица Кэти Перри анонсировала выход коллаборации с рэпершей Doechii в своих социальных сетях. Новый трек I"M HIS, HE"S MINE, а также клип на него увидят свет в эту пятницу, 13 сентября.

Источник: Звук

Американская певица Кэти Перри анонсировала выход коллаборации с рэпершей Doechii в своих социальных сетях. Новый трек I"M HIS, HE"S MINE, а также клип на него увидят свет в эту пятницу, 13 сентября.

Песня войдет в грядущий альбом Кэти Перри «143», выпуск которого запланирован на 20 сентября. По словам артистки, лонгплей будет очень энергичным, с летним вайбом и высоким темпом.

Последний студийный альбом Кэти Перри Smile (2020) вышел четыре года назад.

Недавно певица впервые исполнила треки Crush, Nirvana и Gorgeous, которые станут частью лонгплея «143». Премьера состоялась на закрытом концерте в Лос-Анджелесе.