В Иркутской детской областной больнице открыли два новых отделения

В Иркутской детской областной больнице открыли кардиохирургическое отделение и отделение рентгенэндоваскулярных методов исследования. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Кардиохирургическое отделение рассчитано на 12 мест. Первых пациентов приняли 6 сентября. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей. Специалисты смогут приступить к полноценным операциям после того, как пройдут обучение у ведущих кардиохирургов из федеральных центров Новосибирска, Красноярска и Санкт-Петербурга.
Отделение оснастили новейшими аппаратами ИВЛ, реанимационными системами для новорожденных, системами мониторинга физиологических показателей и другим. Также полностью сформирован коллектив врачей. На сегодняшний день большинство работников среднего и младшего персонала — это бывшие студенты, которые недавно окончили учебные заведения.
— Кардиохирургическое отделение будет принимать в среднем 500 пациентов в год. Сегодня мы осмотрели палаты, операционную, палату интенсивной терапии, все сделано по высоким стандартам. Двигаемся к нашей следующей цели — строительству новой областной детской клинический больницы, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Помимо этого в больнице обустроили отделение рентгенэндоваскулярных методов исследования. Там будут обеспечивать стандарт предоперационного обследования при любых операциях на сердце. Ранее в 2023 году за 109 миллионов рублей для этого приобрели ангиограф. Данный аппарат поможет выявить очаги тромбов, места сужения сосудистых стенок и другие заболевания. На данный момент это единственное оборудование за Уралом.
Новое отделение открыли благодаря спонсорам, которые вложили 441 миллион рублей. Теперь там смогут эффективно помочь людям, которые столкнулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями. До этого детей оперировали лишь в областной клинической больнице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в деревне Братского района открылся Дом культуры. Там провели капитальный ремонт.