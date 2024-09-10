В Иркутской детской областной больнице открыли два новых отделения

Помимо этого в больнице обустроили отделение рентгенэндоваскулярных методов исследования. Там будут обеспечивать стандарт предоперационного обследования при любых операциях на сердце. Ранее в 2023 году за 109 миллионов рублей для этого приобрели ангиограф. Данный аппарат поможет выявить очаги тромбов, места сужения сосудистых стенок и другие заболевания. На данный момент это единственное оборудование за Уралом.