Мошенники «разводят» жителей Новороссийска с аккаунта главы города

Мошенники от имени главы Новороссийска Андрея Кравченко пишут жителям города. В оперштабе Краснодарского края предупредили об увеличении случаев создания фейковых аккаунтов руководителей муниципалитетов региона. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.
В сообщениях незнакомцы начинают диалог с приветствия и вопроса «С Вами уже связывался наш куратор?». Глава города—героя призвал горожан не реагировать на такие обращения. Важно также направлять жалобу на фейкии.
— Обязательно напомните своим близким, как нужно вести себя, если неизвестные запрашивают у них личные данные, коды от карт, предлагают что-либо купить или «сохранить» деньги на запасном счете, — сообщил Андрей Кравченко.
Напомним, киберпреступность в Краснодаре продолжает расти угрожающими темпами. Начальник пресс-службы МВД Краснодара Артем Коноваленко рассказал ИА KrasnodarMedia о том, кто и как часто попадается в сети телефонных аферистов.