Очередь на Крымском мосту выросла в три раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. На подъезде к Крымском мосту продолжает расти очередь — за последние два часа число автомобилей на въездах на мост выросло в 3,5 раза. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.