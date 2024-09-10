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Воронежцам показали, как будет выглядеть чудо-каток, который появится на Адмиралтейке этой зимой

Этой зимой на обновленной Петровской набережной Воронежа власти хотят установить ледовый каток, который станет местом притяжения всех активных горожан. Помимо красивой локации, его изюминкой станет возможность каждого посетителя записать видеообращение нашим бойцам, ведь им важно не только получать гуманитарную помощь, которая оказывается нашим регионом постоянно, но и теплые слова поддержки и благодарности.

Концепцию новогоднего оформления Адмиралтейской площади и вопросы установки катка (а также механизма трансляции вышеозначенных видеообращений) обсудили на встрече губернатор Воронежской области Александр Гусев и новоиспеченный мэр города Сергей Петрин.

Как рассказал Сергей Петрин, каток, который будет радовать горожан весь зимний период, планируется взять в аренду. Он будет установлен в самом центре Адмиралтейки и украшен красивыми гирляндами. Также здесь будет ярмарка, где гости города смогут приобрести сувениры и подарки.

Композиция новогоднего оформления площади Ленина, по словам главы города, меняться не будет — все останется, как в прошлом году. Напомним, что концепция была посвящена Петровской эпохе. Будет проведена лишь замена поврежденных светильников и косметический ремонт деревянных элементов.

— Обновленное в рамках реконструкции Петровской набережной по нацпроекту «Жилье и городская среда» общественное пространство пользуется большой популярностью у воронежцев и гостей города, — напомнил мэр Воронежа Сергей Петрин. — Я считаю, что активная жизнь на набережной в целом, и Адмиралтейской площади в частности, должна продолжаться всесезонно, поэтому и было проработано событийное наполнение территории на весь зимний период.