Воронежцам показали, как будет выглядеть чудо-каток, который появится на Адмиралтейке этой зимой

Концепцию новогоднего оформления Адмиралтейской площади и вопросы установки катка (а также механизма трансляции вышеозначенных видеообращений) обсудили на встрече губернатор Воронежской области Александр Гусев и новоиспеченный мэр города Сергей Петрин.
Как рассказал Сергей Петрин, каток, который будет радовать горожан весь зимний период, планируется взять в аренду. Он будет установлен в самом центре Адмиралтейки и украшен красивыми гирляндами. Также здесь будет ярмарка, где гости города смогут приобрести сувениры и подарки.
Композиция новогоднего оформления площади Ленина, по словам главы города, меняться не будет — все останется, как в прошлом году. Напомним, что концепция была посвящена Петровской эпохе. Будет проведена лишь замена поврежденных светильников и косметический ремонт деревянных элементов.
— Обновленное в рамках реконструкции Петровской набережной по нацпроекту «Жилье и городская среда» общественное пространство пользуется большой популярностью у воронежцев и гостей города, — напомнил мэр Воронежа Сергей Петрин. — Я считаю, что активная жизнь на набережной в целом, и Адмиралтейской площади в частности, должна продолжаться всесезонно, поэтому и было проработано событийное наполнение территории на весь зимний период.