Воронежцам показали, как будет выглядеть чудо-каток, который появится на Адмиралтейке этой зимой

— Обновленное в рамках реконструкции Петровской набережной по нацпроекту «Жилье и городская среда» общественное пространство пользуется большой популярностью у воронежцев и гостей города, — напомнил мэр Воронежа Сергей Петрин. — Я считаю, что активная жизнь на набережной в целом, и Адмиралтейской площади в частности, должна продолжаться всесезонно, поэтому и было проработано событийное наполнение территории на весь зимний период.