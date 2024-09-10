В Омске откроется новый образовательный центр для детей

В прошлом учебном году более 1 500 детей из Омска учились в технопарках «Кванториум». В этом году их число вырастет. Уже на следующей неделе на базе школы № 144 в Кировском округе откроется новый образовательный центр.
В новом «Кванториуме» дети смогут изучать науки в современных лабораториях — химии, физики и биологии. Также будут коворкинг зоны для занятий обществознанием, «космический» класс и уроки по робототехнике. Педагоги помогут детям раскрыть их способности и выбрать профессию.
Открытие новых классов стало возможным благодаря президентскому проекту «Образование» и партии «Единая Россия». Стоимость нового центра составляет около 20 миллионов рублей.