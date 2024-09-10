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Сити-менеджер Алексей Логвиненко наградил выдающихся жителей Ростова-на-Дону

Чествование выдающихся жителей Ростова-на-Дону состоялось в преддверии Дня города.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Ростова-на-Дону в преддверии Дня города наградил выдающихся жителей донской столицы. Торжественное мероприятие состоялось в музыкальном театре.

Звания «Почетный гражданин Ростова-на-Дону» (присваивается каждые пять лет за вклад в развитие города) были удостоены:

— Владимир Булгаков — Герою России;

— Олег Кит — академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации;

— Михаил Чернышев — председатель Общественной палаты Ростова-на-Дону.

Также были вручены почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма.

Известно, что в чествовании приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО, Герой России Анатолий Сафронов, первый замгубернатора Игорь Гуськов, председатель донского Заксобрания Александр Ищенко. Также награждение посетили ветераны, представители трудовых династий и активная молодежь.

— Достижениями жителей пишется история современного Ростова. Нам есть чем гордиться. Сегодняшние успехи Ростова — заслуга многих поколений. В этот день особые слова благодарности хотелось бы сказать ветеранам и всем тем, кто строил и восстанавливал донскую столицу, отдавая свою душу и сердце, — сказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.