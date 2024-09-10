В Новосибирской области открыли еще одну Школу креативных индустрий

60 ребят смогут обучаться в ней бесплатно по разным направлениям. Об этом сообщили в региональном правительстве.
По словам заместителя министра культуры НСО Ирины Рудковской, Школа креативных индустрий представляет собой «творческий лифт». Она способна подготовить будущих востребованных специалистов.
Внутри учреждения имеются 3 студии для занятий творчеством: видеопроизводство, звукорежиссура и др. Обучать будут ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Длительность одной программы обучения — 2 года.
Отмечается, что это уже вторая такая школа, которая была создана в рамках проекта «Придумано в России».