В Омске открывается выставка уличного фотографа Бориса Назаренко

11 сентября в 17:00 в Городском музее «Искусство Омска» состоится открытие выставки «Человек наблюдающий» уличного фотографа Бориса Назаренко.
Борис Назаренко является известным представителем современной уличной фотографии. Он участвовал во многих выставках в музеях и галереях России и Европы. Его работы находятся в коллекциях таких учреждений, как Государственный Русский музей и Мультимедиа Арт Музей в Москве.
Это первая выставка Назаренко в Омске, его родном городе, где он провел детство и полюбил фотографию.
В экспозиции представлено 101 фотографий, каждая из которых рассказывает историю из повседневной жизни людей на улицах различных городов. Фотограф стремится запечатлеть случайные эмоции и естественные моменты, не прибегая к постановке.
Выставка будет открыта до 13 октября. Вход в день открытия свободный, затем необходимы билеты.