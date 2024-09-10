Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске открывается выставка уличного фотографа Бориса Назаренко

На ней омичи смогут увидеть удивительные моменты из реальной жизни.

Источник: Комсомольская правда

11 сентября в 17:00 в Городском музее «Искусство Омска» состоится открытие выставки «Человек наблюдающий» уличного фотографа Бориса Назаренко.

Борис Назаренко является известным представителем современной уличной фотографии. Он участвовал во многих выставках в музеях и галереях России и Европы. Его работы находятся в коллекциях таких учреждений, как Государственный Русский музей и Мультимедиа Арт Музей в Москве.

Это первая выставка Назаренко в Омске, его родном городе, где он провел детство и полюбил фотографию.

В экспозиции представлено 101 фотографий, каждая из которых рассказывает историю из повседневной жизни людей на улицах различных городов. Фотограф стремится запечатлеть случайные эмоции и естественные моменты, не прибегая к постановке.

Выставка будет открыта до 13 октября. Вход в день открытия свободный, затем необходимы билеты.