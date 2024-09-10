В Новосибирске могут запретить продажу энергетиков на массовых мероприятиях

По мнению чиновника, запрет может распространяться на продажу напитков с высоким содержанием кофеина, таурина и прочего. В то же время власти не планируют «перегибать палку», такие запреты должны иметь веское обоснование, пишет Infopro54 со ссылкой на слова вице-президента Ассоциации малоформатной торговли Наталии Кошелевой.