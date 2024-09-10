Еще один клад нашли в Калининградской области: что в нем было

Какой клад нашли в Калининградской области.
Как сообщает группа «Форум копателей Калининграда» в социальной сети «ВКонтакте», в Калининградской области обнаружили посудный клад. Кроме довоенных немецких тарелок были найдены две чайные пары, салатники и другие предметы посуды.
К сожалению, часть находок была разбита. Район, в котором обнаружили клад, не указан. Однако стоит отметить, что на территории всей области много мест, где можно приступать к поискам.
Где калининградские копатели ищут уникальные предметы
Калининградская область богата на уникальные артефакты. Копатели выбирают место для поисков в зависимости от того, что именно хотят найти. Например, предметы быта ищут в заброшенных домах. Однако посудные клады можно найти и в земле. Дело в том, что часть личных вещей жители Кенигсберга, покидавшие территорию, прятали в надежде вернуться когда-нибудь обратно.
Те, кто ищут военные артефакты, часто отправляются на полуостров Бальга. Там в 1945 году образовался котел, немцев зажали наши войска, многие провели там последние свои дни.
Что чаще всего ищут и находят кладоискатели в Калининградской области
У туристов в качестве сувениров популярны недорогие мелкие предметы: немецкие стеклянные бутылочки с надписями, маркированные фаянсовые пивные пробки и монеты. Их все еще находят в больших количествах, особенно в местах, где когда-то располагались свалки.
Напомним, что поисками сокровищ занимаются не только большинство местных жителей, сюда часто специально приезжают из других регионов копатели-туристы.
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