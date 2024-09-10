Еще один клад нашли в Калининградской области: что в нем было

Калининградская область богата на уникальные артефакты. Копатели выбирают место для поисков в зависимости от того, что именно хотят найти. Например, предметы быта ищут в заброшенных домах. Однако посудные клады можно найти и в земле. Дело в том, что часть личных вещей жители Кенигсберга, покидавшие территорию, прятали в надежде вернуться когда-нибудь обратно.