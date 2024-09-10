Олбани
+12°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дамиано Давид из Måneskin анонсирует новый проект Everywhere

Вокалист итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид поделился загадочным тизером в своих социальных сетях. Релиз нового проекта, который получил название Everywhere, состоится 27 сентября.

Источник: Звук

Вокалист итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид поделился загадочным тизером в своих социальных сетях. Релиз нового проекта, который получил название Everywhere, состоится 27 сентября.

В коротком ролике, водитель спрашивает певца, когда тот садится в машину, где ему нужно быть, на что Дамиано отвечает: «Везде».

Предполагается, что это будет сольная работа Дамиано Давида, так как в анонсе фигурирует только он, а другие участники Måneskin не упоминаются, пишет NME.

В прошлом году Дамиано говорил о перспективе сольной карьеры, что это будет одновременно «очень полезно и очень разрушительно».

Если у меня когда-нибудь появится шанс заняться сольным проектом, я должен помнить, что это благодаря всему, что я сделал с группой. Это моя основа. Это то, откуда я родом. Именно там я развивался как артист.

Дамиано Давид
вокалист группы Måneskin.

Måneskin выпустили свой последний студийный альбом «Rush!» в начале 2023 года. Это был их первый полноформатный релиз после победы на «Евровидении-2021».