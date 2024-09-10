Дамиано Давид из Måneskin анонсирует новый проект Everywhere

Вокалист итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид поделился загадочным тизером в своих социальных сетях. Релиз нового проекта, который получил название Everywhere, состоится 27 сентября.
В коротком ролике, водитель спрашивает певца, когда тот садится в машину, где ему нужно быть, на что Дамиано отвечает: «Везде».
Предполагается, что это будет сольная работа Дамиано Давида, так как в анонсе фигурирует только он, а другие участники Måneskin не упоминаются, пишет NME.
В прошлом году Дамиано говорил о перспективе сольной карьеры, что это будет одновременно «очень полезно и очень разрушительно».
Если у меня когда-нибудь появится шанс заняться сольным проектом, я должен помнить, что это благодаря всему, что я сделал с группой. Это моя основа. Это то, откуда я родом. Именно там я развивался как артист.
Дамиано Давид
вокалист группы Måneskin.
Måneskin выпустили свой последний студийный альбом «Rush!» в начале 2023 года. Это был их первый полноформатный релиз после победы на «Евровидении-2021».