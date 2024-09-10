Как действовать при угрозе атаки дронами, предупредили южноуральцев

— Учитывая растущие риски, ответственные органы власти принимают необходимые меры для противодействия использованию беспилотников в совершении атак на различные объекты. Однако крайне важно, чтобы граждане также были осведомлены о том, как действовать в случае угрозы атаки БПЛА.
Обращайте внимание на необычный гул в небе и появление летающих объектов. Опасный дрон может странно кружить или резко снижаться, целенаправленно лететь к стратегическим объектам, отметили специалисты.
Алгоритм действий при обнаружении подозрительного дрона следующий:
- Немедленно покиньте открытое пространство.
- Укройтесь в ближайшем здании, желательно, в подвале или на нижних этажах.
- Держитесь подальше от окон.
- Сообщите об увиденном по номеру 112.
- Следите за официальными сообщениями властей и будьте готовы выполнять их указания.