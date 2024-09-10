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Как действовать при угрозе атаки дронами, предупредили южноуральцев

В связи с непростой обстановкой в нескольких регионах страны антитеррористическая комиссия Челябинской области напомнила о возможной опасности и правилах реагирования на угрозу атаки дронами. Важную информацию представили на видео.

Источник: Антитеррористическая комиссия Челябинской области

— Учитывая растущие риски, ответственные органы власти принимают необходимые меры для противодействия использованию беспилотников в совершении атак на различные объекты. Однако крайне важно, чтобы граждане также были осведомлены о том, как действовать в случае угрозы атаки БПЛА.

сообщили в комиссии.

Обращайте внимание на необычный гул в небе и появление летающих объектов. Опасный дрон может странно кружить или резко снижаться, целенаправленно лететь к стратегическим объектам, отметили специалисты.

Алгоритм действий при обнаружении подозрительного дрона следующий:

  1. Немедленно покиньте открытое пространство.
  2. Укройтесь в ближайшем здании, желательно, в подвале или на нижних этажах.
  3. Держитесь подальше от окон.
  4. Сообщите об увиденном по номеру 112.
  5. Следите за официальными сообщениями властей и будьте готовы выполнять их указания.