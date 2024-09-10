Как действовать при угрозе атаки дронами, предупредили южноуральцев

— Учитывая растущие риски, ответственные органы власти принимают необходимые меры для противодействия использованию беспилотников в совершении атак на различные объекты. Однако крайне важно, чтобы граждане также были осведомлены о том, как действовать в случае угрозы атаки БПЛА.