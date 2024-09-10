Ростовская область стала восьмым регионом России по приросту заболевших COVID-19

В Ростовской области продолжают отмечать случаи коронавируса. Обновленную статистику по заболеваемости с 2 по 8 сентября 2024 года опубликовали на сайте Объясняем.рф.
Заболели за указанный период 610 человек, при этом десять были госпитализированы. Выздоровели 563 человека. Смертельные исходы не фиксировали.
По количеству случаев COVID-19 Ростовская область оказалась второй в ЮФО и восьмой в России. Более высокая заболеваемость — в Пермском крае (634 заболевших), Удмуртской Республике (670), Республике Татарстан (700), Краснодарском крае (706), Нижегородской области (1043), Самарской области (1705), Санкт-Петербурге (2315) и в Москве (5769).
Напомним, в 2024 году в Ростовской области на закупку более 110 тысяч доз вакцины от COVID-19 потратили свыше 54 млн рублей. Препараты уже распределили по медучреждениям региона. Коечного фонда для пациентов с коронавирусом достаточно.