Какие бывают типы телосложения, на что это влияет и как правильно определить свой

Определение типа телосложения играет важную роль в создании эффективного режима питания и тренировок для достижения оптимальных результатов в фитнесе и поддержания тела в форме. У разных людей организм реагирует по-разному на нагрузки и диеты: кто-то быстро теряет жировой запас, кто-то медленнее, то же самое с набором мышечной массы. Почему так происходит, как это зависит от телосложения, как определить свой тип — в материале «Газеты.Ru».