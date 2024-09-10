Брат Егора Летова приехал в Омск на юбилей музыканта

В Омском литературном музее имени Достоевского 10 сентября, в День рождения Егора Летова, торжественно открыли выставку, посвящённую музыканту «Летов — омич, и точка». На открытие в город приехал брат певца Сергей Летов.
«Пришло время, и справедливость восторжествовала. Мой брат признан в своём родном городе. Интересно, что родился он совсем недалеко от музея, в бараке на улице Таубе, 19а. Сейчас там высотное здание, а недалеко гимназия. На этом месте был двор, куда, будучи ребёнком, я его на колясочке выводил гулять. Мне приятно, что музей открыл выставку имени моего брата. Я с удовольствием получил приглашение прибыть в Омск», — сказал Сергей.
Летов добавил, что считает брата омичом, несмотря на его частичное проживание в Петербурге. На открытии также присутствовали люди, которые лично знали певца при жизни. Например, фотограф Андрей Кудрявцев, создавший немало популярных снимков Летова, московский музыкальный критик Алексей Круглов.
Выставка работает с 10 сентября ровно две недели.