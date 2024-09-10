Брат Егора Летова приехал в Омск на юбилей музыканта

«Пришло время, и справедливость восторжествовала. Мой брат признан в своём родном городе. Интересно, что родился он совсем недалеко от музея, в бараке на улице Таубе, 19а. Сейчас там высотное здание, а недалеко гимназия. На этом месте был двор, куда, будучи ребёнком, я его на колясочке выводил гулять. Мне приятно, что музей открыл выставку имени моего брата. Я с удовольствием получил приглашение прибыть в Омск», — сказал Сергей.