В Омске перекроют часть улицы 3-я Транспортная из-за ремонта переезда

В Омске 16 сентября с 23:30 до 05:30 17 сентября, а также 17 сентября с 23:30 до 05:30 18 сентября будет прекращено движение транспортных средств по улице 3-я Транспортная в районе строения 1/1 по улице 1-я Индустриальная.