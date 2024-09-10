В Омске перекроют часть улицы 3-я Транспортная из-за ремонта переезда

В Омске 16 сентября с 23:30 до 05:30 17 сентября, а также 17 сентября с 23:30 до 05:30 18 сентября будет прекращено движение транспортных средств по улице 3-я Транспортная в районе строения 1/1 по улице 1-я Индустриальная.
Для объезда установлен маршрут через улицы Лизы Чайкиной и 1-я Индустриальная.
В указанный период произойдут изменения в схемах движения четырех маршрутов пассажирского транспорта. Ранние и поздние рейсы автобусов № 8Н, 63, 68 и 97 будут следовать в объезд улицы 3-й Транспортной в зависимости от дорожной ситуации.
Участникам дорожного движения рекомендуется строго соблюдать требования временно установленных дорожных знаков и сигналы регулировщиков, а пешеходам — принимать меры личной безопасности.