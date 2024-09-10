С 15 сентября у 45 электричек изменится расписание

«Ограничение введут с 15 по 27 сентября. Оно связано с проведением сезонных ремонтных работ. Корректировка во времени следования составит от 1 до 37 минут», — говорится в пресс-релизе.
С 16 по 20 сентября и с 23 по 27 сентября электропоезд № 6809 «Новосибирск — Тогучин» будет курсировать ежедневно (отправление со станции Новосибирск-Главный в 12.14), а № 6805 «Новосибирск — Тогучин», который ходил по вторникам и пятницам (отправление со станции Новосибирск-Главный в 12.14), временно отменили.
Новосибирцев просят быть внимательными при планировании поездок — учитывать новое расписание.