Не ждите длинных выходных: Минтруд уточнил, как будем отдыхать в 2025 году

В Минтруде сообщили, что в 2025 году выходных у россиян больше не станет. Некоторые праздничные выходные окажутся длиннее, но это произойдет за счет сокращения других. Известны все изменения в календаре рабочих и выходных дней.
Как напомнил глава Минтруда Антон Котяков, график праздничных и выходных дней на следующий год уже сформирован.
По графику, год традиционно начнется с длинных январских каникул. Они продлятся 11 дней с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
В феврале россияне будут отдыхать как в обычные выходные — только субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля. Третьего дня отдыха не будет, так как выходной с воскресенья 23 февраля переносится на четверг 8 мая.
В марте работающих ждет такая же история: выходные запланированы на 8 и 9 марта. А день отдыха с с субботы 8 марта переносится на пятницу 13 июня.
За счет этих переносов длинные выходные появятся в другие месяцы. Работающие будут отдыхать по четыре дня с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, а также с 12 по 15 июня.
Три дня отдыха запланировано в ноябре — со 2 по 4 число.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что в осеннюю сессию нижняя палата рассмотрит законопроект о постоянном выходном дне 31 декабря.