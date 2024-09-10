На Урале суд восстановил уволенного ветврача на работе

В Первоуральске Свердловской области суд восстановил на работе женщину, которая работала ветврачом. Об этом сообщает облпрокуратура.
В январе 2024 года года дама сообщила работодателю о беременности. И после этого директор высказала претензии к ее работе и пригрозила увольнением якобы за нарушение трудовой дисциплины. И предложила добровольно написать заявление. Женщина это сделала и на следующий день была уволена.
При этом реального намерения уволиться у нее не было. Суд по иску прокурора восстановил ее на работе и взыскал с работодателя более 100 тыс. рублей в виде оплаты труда за время вынужденного прогула. Акт пока не вступил в законную силу.