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На Урале суд восстановил уволенного ветврача на работе

Женщина навлекла на себя гнев директора, сообщив о беременности.

В Первоуральске Свердловской области суд восстановил на работе женщину, которая работала ветврачом. Об этом сообщает облпрокуратура.

В январе 2024 года года дама сообщила работодателю о беременности. И после этого директор высказала претензии к ее работе и пригрозила увольнением якобы за нарушение трудовой дисциплины. И предложила добровольно написать заявление. Женщина это сделала и на следующий день была уволена.

При этом реального намерения уволиться у нее не было. Суд по иску прокурора восстановил ее на работе и взыскал с работодателя более 100 тыс. рублей в виде оплаты труда за время вынужденного прогула. Акт пока не вступил в законную силу.