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На стене екатеринбургской гимназии № 94 появился мурал с Хозяйкой Медной горы

В Екатеринбурге на стене гимназии № 94 на ул. Бажова, 139 появилось арт-объект, изображающий Хозяйку Медной горы. Работу «Уличное краеведение» создали художники команды Spektr, сообщили организаторы фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

Источник: Дмитрий Чабанов, фестиваль «Стенограффия»

Художники изобразили Хозяйку Медной горы в короне из кристаллов, ей стремились придать образ богини Венеры, поскольку ее древнегреческий прообраз, Афродита, покровительствовала меди. Помимо этого, продукцию Полевского медного завода, расположенного в родном городе Павла Бажова, клеймили «зеркалом Венеры».

«Мы бы хотели, чтобы тема краеведения интересовала других так же, как и нас. Мы говорим о нем таким языком, который привлечет внимание, возможно, даже провокационным», — сказал художник команды Spektr Андрей Колоколов.

С определенного ракурса мурал кажется объемным, поскольку в нем использовалась 3D-иллюзия. В работе можно увидеть и отсылки к компьютерной игре Minecraft, в которой часть игрового процесса строится на добывании ископаемых из-под земли.

Ранее в Екатеринбурге на ул. Мичурина, 205 появился мурал художника из Берлина под псевдонимом Aris Oner. На нем изображена буквенная вязь, которая складывается в цитату братьев Стругацких.

искусство