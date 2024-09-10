Губернатор Омска освободил педагогов и высокобалльников от уплаты налогов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение освободить от уплаты налогов премии для педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, а также для студентов, показавших лучшие результаты на ЕГЭ.
Размер премии губернатора высокобалльникам будет зависеть от количества баллов, набранных выпускниками школ при приеме на обучение в вузы. В этом году 361 студент омских вузов, поступивший в высшие учебные заведения в 2023 году, впервые получит данную премию.
Кроме того, губернатор постановил дополнить перечень соревнований, конкурсов и других мероприятий, участие в которых позволит физическим лицам быть освобожденными от налогообложения.