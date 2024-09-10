Неблагоприятные метеоусловия второй степени объявили в Челябинске

Ранее в Челябинске были объявлены НМУ первой степени. Это значило, что в городе была превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе. Предприятия должны были снизить выбросы на 10−20%.
Однако этого оказалось недостаточно, неблагоприятные метеоусловия сохранялись, а интегральный показатель загрязнения возрос, из-за чего степень НМУ увеличили до второй. В этом случае предприятия и заводы должны снизить количество выбросов уже на 30−40%.
НМУ второй степени в Челябинске объявили с 16:00 вторника, 10 сентября, до 19:00 среды, 11 сентября. Кроме того, в нескольких городах региона объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени: до 19:00 13 сентября в Коркино, Златоусте, Сатке, Аше и Карабаш и до 20:00 11 сентября — в Магнитогорске.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.
Жители могут обратиться в интернет-приёмную Министерства экологии или экологическую приёмную по телефону +7 (906)890−96−70, если у них есть жалобы на качество воздуха. Также можно оставить обращение дежурному инспектору Росприроднадзора по номеру +7 (908)045−72−91.