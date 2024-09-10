Неблагоприятные метеоусловия второй степени объявили в Челябинске

НМУ второй степени в Челябинске объявили с 16:00 вторника, 10 сентября, до 19:00 среды, 11 сентября. Кроме того, в нескольких городах региона объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени: до 19:00 13 сентября в Коркино, Златоусте, Сатке, Аше и Карабаш и до 20:00 11 сентября — в Магнитогорске.