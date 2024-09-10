Жители Ростовской области отметили сбои в работе мессенджера Telegram

Сегодня, 10 сентября, жители Ростовской области отметили перебои в работе мессенджера Telegram. Однако подобная проблема была не у всех, некоторые не заметили каких-либо изменений в работе платформы.
Невозможно уточнить, сколько именно людей столкнулись с некорректной работой, поэтому говорить о массовой неполадке пока не приходится.
Судя по данным сервиса сбой.рф, всего по стране за сутки на сложности с отправкой и получением сообщений пожаловался 31 человек. В основном нарекания поступали около полудня. При этом именно из Ростовской области проблемы отмечали только 2% от общего количества обратившихся.