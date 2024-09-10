Жители Ростовской области отметили сбои в работе мессенджера Telegram

Судя по данным сервиса сбой.рф, всего по стране за сутки на сложности с отправкой и получением сообщений пожаловался 31 человек. В основном нарекания поступали около полудня. При этом именно из Ростовской области проблемы отмечали только 2% от общего количества обратившихся.